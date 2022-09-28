Доплата у 300 гривень для пенсіонерів із жовтня – хто зможе її отримати

Для деякої категорії пенсіонерів буде здійснена доплата у 300 гривень із жовтня. Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики

Пенсіонери від 70 до 75 років матимуть щомісячні компенсаційні виплати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Виплати у розмірі 300 грн. отримає близько 1,7 млн. пенсіонерів. Про це повідомила перший заступник Міністра соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі Національного Телемарафону.

Всім громадянам, від 70 до 75 років, буде здійснено щомісячну виплату у розмірі 300 гривень. За нашими розрахунками йдеться про 1,6 – майже 1,7 млн осіб, які отримають цю виплату, – зазначила Дарина Марчак.

Марчак запевнила, що гроші на це є, оскільки на такі виплати за жовтень – грудень 2022 року потрібно близько 2 млрд 600 млн грн. Кошти передбачені у проекті бюджету Пенсійного фонду.

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