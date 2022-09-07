Хто з пенсіонерів без достатньої кількості стажу може отримати допомогу і як оформити виплати

Вимоги до пенсійного віку в Україні щороку підвищуються. На яку допомогу можуть розраховувати пенсіонери без достатньої кількості стажу

Щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку – 2022 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно офіційно пропрацювати 29 років. Для пенсіонерів без достатньої кількості стажу, передбачена соціальна допомога. Як отримати таку допомогу Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.ua

Соціальна пенсія за віком

Українським громадянам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, виплачується тимчасова допомога, в загальному розумінні, соціальна пенсія. Виплати можна оформити після досягнення 65 років.

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 міс. з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Призначення допомоги замість пенсії

Процедура призначення грошової допомоги регламентована Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». Водночас отримати допомогу замість пенсії можуть тільки ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.

Документи необхідні для призначення соціальної допомоги

Щоб отримувати тимчасову державну допомогу, людина повинна звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання. У разі оформлення пенсії не за пропискою, потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги в Управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Надати потрібно такі документи:

Документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН.

Довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів).

Декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Розмір тимчасової соціальної допомоги

Особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, виплачується державна грошова допомога у розмірі, що становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Від 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2481 гривні до 2600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних із ним одноразових виплат.

Хто з пенсіонерів не отримає грошову допомогу?

Відповідно до законодавства України не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на отримання тимчасової фінансової допомоги від держави. Так, відповідно до п. 12 Постанови Кабміну № 1098 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги особі, що не працює, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» від 27 грудня 2017 року, соцдопомога пенсіонерам не призначається в разі, якщо:

Особа отримує пенсію (в т.ч. соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу.

Хто-небудь із членів сім’ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

В результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані тощо).

У власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму)

Тимчасова фінансова допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися всупереч деяким вищевказаним обмеженням за висновком комісії, якщо в складі сім’ї є людина з інвалідністю. Рішення ухвалюється після обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Українці, які не накопичили мінімального страхового стажу, не отримають пенсію – на яку допомогу можна розраховувати