Верховна рада у другому читанні підтримала законопроєкт, згідно з яким в Україні впроваджують е-квиток для транспорту. Його прирівняють до паперового.

В Україні з`явиться електронний квиток в автомобільному та міському електротранспорті. Повідомляється, що е-квитки прирівняють до паперових.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

В Україні впроваджують е-квиток для транспорту – деталі законопроекту

У першому читання законопроєкт №5705 був ухвалений ще у січні 2022 року. У другому читання проєкт підтримали 256 народних депутатів.

Повідомляється, що законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспорту – впровадження електронного квитка.

Мета прийняття документа:

використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу (як це діє у випадку з паперовим);

створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

Як відомо, у низці українських міст вже користуються е-квитками для проїзду у громадському транспорту.

Ухвалення цього законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду у міському транспорту.

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