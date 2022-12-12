В Україні цілком реальний повний блекаут – Дмитро Кулеба

Повний блекаут в Україні цілком реальний. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країні дуже потрібні електрогенератори та трансформатори, оскільки у нашій енергосистемі все ще спостерігається величезний дефіцит електрики.

Про це розповідає НСН з посиланням на інтерв’ю Дмитра Кулеби німецькому виданню ARD.

Він підкреслив, що через російські ракетні атаки на енергосистему, народ України, особливо взимку, залишився з величезною проблемою.

Міністр закордонних справ розповів, що відключення електроенергії його особисто також торкнулося. У його квартирі понад 30 годин не було ні електрики, ні води.

Дмитро Кулеба вважає, що повний блекаут в Україні цілком можливий

Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні.

Однак він не думає, що українці масово почнуть виїжджати з країни через нестабільну ситуацію взимку. Швидше буде переселення до сільських районів, де є можливість топити дровами.

Глава МЗС України наголосив, що Німеччина багато допомагає Україні у невійськовій сфері.

“Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звісно, зброя”, — сказав міністр закордонних справ України..

Раніше стало відомо, що в Україні розробили план, спрямований на підвищення рівня безпеки всієї енергетичної системи та уникнення блекауту. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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