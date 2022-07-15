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В Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів – які вимоги до сховищ для учнів

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проверка заведений образования на наличие укрытий

В Україні в ході підготовки до навчального процесу в умовах війни триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своєму сайті розповів, що підвали також можуть слугувати як найпростіше укриття, проте в разі дотримання низки вимог. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ракурс.

“Те, чи безпечне підвальне приміщення, щоб у разі небезпеки там укривались учасники освітнього процесу, чи відповідає це приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки вирішує спеціальна комісія … після обстеження підвального приміщення закладу освіти, — зазначає Горбачов. — Від рішення цієї комісії й залежатиме, можна розпочинати у закладі освіти очне навчання, чи ні”.

В Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів – які вимоги до сховищ для учнів

Чиновник наголошує, що обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин.

Найпростіші укриття мають бути забезпечені:

  • місцями для сидіння (лежання) — лавками, стільцями, ліжками тощо;
  • ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
  • контейнерами для зберігання харчових продуктів;
  • виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
  • резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
  • первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
  • засобами надання медичної допомоги;
  • засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
  • шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо);
  • за можливості — додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.

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Зазначається, що ДСНС та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:

  • прибрати приміщення від сміття;
  • винести непотрібні та зайві речі;
  • укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
  • демонтувати тимчасові перегородки;
  • звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;
  • укріпити вхідні двері;
  • укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
  • перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;
  • створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;
  • облаштувати вентиляційні отвори;
  • облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;
  • облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;
  • встановити лавки, лежаки;
  • створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.

Горбачов наголошує, що ДСНС, враховуючи досвід організації захисту населення в умовах збройної агресії росії, рекомендує, щоб укриття розташовувалися від закладу освіти на відстані до 100 м.

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