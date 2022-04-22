В Україні розширили програму забезпечення громадян житлом, додавши можливість будівництва та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Хто і на яких умовах зможе викупити тимчасове житло

Докладно про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, за його словами, будівництво проходитиме на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва. Після завершення будівництва держава дозволить людям, які виїхали із зони бойових дій або чиє майно було зруйноване внаслідок російського вторгнення, викупити це житло за умов довгострокових пільгових кредитів.

Фінансування будівництва нового житла буде за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на збільшення статутного капіталу фонду Держмолодьжитла та міжнародних донорів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що нове житло від держави отримають не лише громадяни, які її втратили під час війни, а й захисники держави, а також працівників бюджетної сфери, які працюють за мізерну зарплатню.

Будівництво нових будинків відбудеться не за рік і не за два. Щоб розселити кудись українців, які втратили будинки, влада планує викупити у забудовників непродані квартири в майже добудованих багатоповерхівках. Крім того, людей розселять у модульні будинки, які вже доставляють у Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші столичні передмістя, зруйновані окупантами.

Безкоштовне житло за державний рахунок отримають не лише ті, хто його втратив