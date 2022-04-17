Безкоштовне житло за державний рахунок отримають не лише ті, хто його втратив

Нове житло від держави отримають не лише громадяни, які його втратили. Кого ще забезпечать житлом?

Безкоштовним житлом за державний рахунок буде також забезпечено військових – захисників держави, а також тих, хто чесно працює за невелику бюджетну зарплату і не в змозі придбати собі квартиру.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час чергового звернення до народу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відновлення країни йтиме у кілька етапів, розповів президент. На першому етапі забезпечать житлом, можливо спочатку тимчасовим, усіх, хто втратив його через військові дії. На другому етапі буде відновлено зруйновану інфраструктуру та відбудовано міста. Після цього настане третій етап будівництва.

На цьому етапі планують забезпечити житлом сім’ї військовослужбовців, а також працівників бюджетної сфери, котрі працюють за скромну зарплату.

“Десятиліттями існували і ніколи не закінчувалися черги на житло. Це було ще за радянських часів”, – зауважив президент.

Тепер наша країна має шанс покінчити з цими чергами, каже гарант. Президент вважає не нормальним, коли син або донька захищають нашу країну на фронті, а їхні батьки туляться на орендованій квартирі. Не нормально також, коли лікар або медсестра змушені десятки років жити в гуртожитку, не маючи можливості повернутися з роботи у власну квартиру, щоби якісно відпочити. Тому для бюджетників також будуватимуть квартири за державний рахунок.

“На третьому етапі – забезпечимо житлом усіх, хто захищав нашу державу, хто працював або працює на користь суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все, життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи власної квартири», – поділився гарант.

Він також розповів, що при відновленні зруйнованих квартир і будівництві нових будинків з’явилася унікальна можливість врахувати усі сучасні вимоги до якісного житла: термоізоляцію, інклюзивність, естетичність, доступність до об’єктів інфраструктури. Тому всі ці завдання архітектори та будівельники вирішуватимуть у комплексі.

В результаті українці отримають заново відбудовані, гарні і надійні міста, в яких буде все для комфортного життя.

Хто може отримати квартиру за рахунок держави у 2022 році