У 2025 році в Україні суттєво зростуть ціни на сигарети через підвищення акцизу. До того ж, ставки зафіксовані не у гривнях, а в євро.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

У 2025 році збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

В Україні суттєво зростуть ціни на сигарети – деталі

Крім того, мінімальне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року ставки будуть розраховуватися не в гривнях, а в євро.

Акциз на алкоголь та пиво залишиться без змін.

Як зазначається в документі, змінами до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби” передбачені додаткові доходи у обсязі 27,1 млрд гривень (підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби – 22,6 млрд гривень; податок на додану вартість від збільшення бази оподаткування (ставок акцизу) – 4,5 млрд гривень.).

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