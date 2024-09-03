Верховна Рада в першому читанні не змогла ухвалити законопроєкт про збільшення податків. Його розглянуть повторно.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, передають “Новини України – НСН”.

Законопроєкт №11416-д підтримали 224 парламентарі, коли треба було щонайменше 226 голосів за. Так, документ повторно розглянуть у першому читанні.

Серед тих, хто не голосував, — Железняк.

«Поки не буде ухвалена реформа митниці, говорити про підвищення податків вважаю неприпустимим», – пояснив він своє рішення.

Геращенко назвала законопроєкт «ганебним» і зауважила, що її партія — «Європейська солідарність» — утрималася від голосування, а натомість вимагає наповнювати дефіцит бюджету коштом інших статей:

акцизів на тютюн і алкоголь;

збільшення податків на розкіш, зокрема на золото;

підняття ренти на видобуток на родовищах.

Рада не ухвалила законопроєкт про збільшення податків – подробиці

Як відомо, законопроєкт № 11416-д передбачає:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку I, II та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплатні;

встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання).

Що передувало

Кабінет Міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими видатки на оборону збільшать на 495,3 млрд гривень. Тобто можуть зрости податки. Річ у тім, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями. Вони є «вирішальним джерелом» фінансування воєнних дій, наголошує Мінфін.

Більшість коштів для покриття додаткових витрат на оборону планують отримати завдяки збільшенню доходів держбюджету на понад 214 млрд гривень. Також Україні доведеться позичати понад 160 млрд на внутрішньому ринку. Понад 60 млрд гривень планують урізати з витрат на обслуговування державного боргу.

Паралельно уряд ініціював зміни до Податкового кодексу. Законопроєкт, який пропонує ці зміни, невдовзі має розглянути парламент.

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