Влада запланувала збільшити податки в Україні, аби підвищити надходження до державного бюджету. Це може статися вже у вересні.

Депутати доопрацювали законопроект про підвищення податків в Україні, який вже розглянув сьогодні профільний комітет, а згодом його розгляне Верховна Рада.

Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».

Железняк наголосив, що текст доопрацьованого урядового законопроекту можуть винести на розгляд парламенту вже у перші тижні вересня.

Як у вересні планують збільшити податки в Україні: названо цифри

Фінансовий комітет Верховної Ради України у четвер, 29 серпня, підтримав обмежений пакет підвищення податків, запропонований урядовим законопроєктом № 11416. Чинна редакція цього законопроєкту пропонує значно менші зміни у податковій сфері, ніж ті, які раніше пропонував Кабінет Міністрів.

Що передбачає оновлений законопроєкт

В актуальній редакції законопроєкту № 11416 передбачено:

Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

Збільшення податків для ФОП першої та другої груп;

Введення авансових внесків на АЗС;

1% податку для всіх форм ФОП третьої групи;

25% податку на прибуток для фінансових установ;

Помісячна звітність ПДФО (ймовірно, для створення механізму економічного бронювання).

За словами нардепа Железняка, тривала запекла дискусія щодо можливого скасування норми про 50% податок на “банки”. Депутати підтримали це рішення. Водночас “проти” виступили Національний банк України, Міністерство фінансів та Міжнародний валютний фонд, які висловили рішучий протест. Вони вказують, що така норма вимагатиме докапіталізації банків і ускладнить залучення 385 млрд грн на ринку до кінця року.

“До цього питання нардепи повернуться у другому читанні”, — зазначив Железняк

Нагадаємо, за словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, робоча група, яка займається розглядом законопроєкту уряду щодо збільшення податків, ухвалила рішення про підвищення військового збору для українців з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи планується введення збору у розмірі 1%.

Також варто зазначити, що днями голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати однозначно розглянуть питання збільшення податків. За його словами, це може відбутися вже у вересні.

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