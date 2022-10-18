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В Україні скасували призов на строкову військову службу під час війни

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Верховна рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Законопроект, поданий президентом, в цілому підтримали 318 народних депутатів

Про це повідомляє  NNS з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

В Україні скасували призов на строкову військову службу під час війни

Згідно з проектом №8109, під час дії воєнного стану:

  • призов на строкову військову службу не проводиться;
  • призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
  • організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував весінній та осінній призов на строкову військову службу. Водночас з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну Росії проти України.

Як проходить призов обмежено придатних на військову службу у воєнний час

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