В Україні скасували призов на строкову військову службу під час війни

Верховна рада ухвалила законопроект щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Законопроект, поданий президентом, в цілому підтримали 318 народних депутатів

Про це повідомляє NNS з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з проектом №8109, під час дії воєнного стану:

призов на строкову військову службу не проводиться;

призовні комісії створюються для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував весінній та осінній призов на строкову військову службу. Водночас з 24 лютого проводиться загальна мобілізація чоловіків від 18 до 60 років через війну Росії проти України.

Як проходить призов обмежено придатних на військову службу у воєнний час