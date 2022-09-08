Як проходить призов обмежено придатних на військову службу у воєнний час

Через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія, в Україні запроваджено воєнний стан і триває загальна мобілізація, яка передбачає призов на службу чоловіків віком від 18 до 60 років. Як проходить призов обмежено придатних під час війни

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA.

Законодавством передбачено категорії громадян, які з різних причин звільняються від служби в армії, але при цьому підлягають мобілізації з певними обмеженнями.

На даний момент в Україні існує три категорії таких осіб:

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Не підлягають мобілізації лише особи третьої категорії — «непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку». Вони також можуть перетинати кордон під час загальної мобілізації у воєнний час.

Обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час не можуть служити у десантних військах та морській піхоті, але для них передбачена штабна робота.

Особи цих категорій можуть проходити службу у навчальних закладах, частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях.

Чи можна виїхати за кордон чоловікові, якщо його знято з військового обліку