В Україні різко подорожчала цибуля – в чому причина

Цибуля коштує в середньому в тричі вище, ніж на початку червня минулого року. Чому в Україні подорожчала цибуля і яка вартість продукту



В Україні з початку тижня відпускні ціни на імпортну цибулю почали стрімко зростати. Про це повідомили аналітики порталу East-fruit. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Відзначається, що на сьогоднішній день основна пропозиція на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, зокрема, виробництва Польща. Зростання цін на цибулю аналітики пояснюють як скороченням запасів даної продукції в самій Польщі, так і значним зростанням цін на логістичні послуги.

«Вже сьогодні ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. Таким чином, за тиждень дана продукція стала дорожчою в середньому на 30%. При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція цього овоча стрімко скорочується», – йдеться в повідомленні.

Як відзначають експерти, запаси торішньої цибулі в Україні практично вичерпані.

У той час дана продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогоднішній день під окупацією.

Разом з тим на даний момент ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому в тричі вище, ніж на початку червня минулого року.

Чому насправді в Україні подорожчала сіль і що буде з продуктом далі