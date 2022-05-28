Чому насправді в Україні подорожчала сіль і що буде з продуктом далі, пояснили в РНБО, передає NNS.

В РНБО запевняють, що дефіциту солі в Україні не буде, навіть враховуючи зупинку заводу «Артемсіль». Проте її вартість штучно завищують на ринку через великий попит та ажіотаж.

Центр протидії дезінформації при РНБО зазначає, що державне підприємство «Артемсіль», яке знаходиться у місті Соледар Донецької області, дійсно припинило роботу. Проте у великих мережевих супермаркетах залишається великий запас солі.

Крім того, виробники солі не збираються підвищувати її вартість, а ріст цін зумовлений ажіотажем.

«Через великий попит та «можливість заробити» в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну на сіль. Але саме масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін», – йдеться у повідомленні.

Також в РНБО наголошують, що фейком є інформація про те, що виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль. Вони мають великі запаси, а також використовують імпортну спеціально підготовлену сіль для виробництва.

Нагадаємо, війна повністю зупинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Наразі завод знаходиться під обстрілами. Вчора, 27 травня, по ньому було завдано удару. В мережі з’явилося відповідне відео:

Через зупинку підприємства серед населення почалася паніка, люди кинулися скуповувати сіль у великих обсягах, і тепер не у всіх магазинах її можна знайти незважаючи на заяви виробників і торгівельних мереж про те, що вони підготувалися до потенційної кризи.

Там, де виник дефіцит солі, іноді її продають по 100 і навіть по 150 гривень за кілограм.

Державне підприємство «Артемсіль» – одне з найбільших у Європі в даній галузі.

Днями офіційно повідомили, що підприємство припинило відвантажування солі. Наслідки цього відчують споживачі як в Україні, так і за кордоном. У компанії внаслідок обстрілів росіян зруйновано склад, були прямі прильоти снарядів у рудники. До того ж, російські війська регулярно обстрілюють вузлову залізничну станцію, через яку вивозиться сировина.