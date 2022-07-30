В Україні пропонують відновлювати пошкоджені будинки за допомогою модулів, надрукованих на 3D-принтері

Щоб відновлювати пошкоджені будинки в Україні, пропонують використовувати технологію другу на 3D-принтері. Це може пришвидшити і здешевшити процес відновлення

Відновлення пошкоджених будинків може бути значно пришвидшено і здешевлено. Архітектори запропонували замінювати пошкоджені частини будинків модулями, надрукованими на 3D-принтері

Таку ідею пропонує втілити в харківському мікрорайоні Північна Салтівка група українських архітекторів. Водночас вони вважають, що цей досвід можна було би поширити і на решту регіонів, які постраждали від бойових дій і потребують термінового відновлення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Північна Салтівка найбільше постраждала від обстрілів російських ракет. І саме там під обстріли потрапило дуже багато будинків панельного типу, в яких цілком можна замінити пошкоджені частини надрукованими.

Як відбуватиметься заміна?

Пошкоджену частину будинку спочатку обстежать і визначать, що саме потребує заміни. Потім цю частину, яка підлягає заміні, демонтують , і на її місце надрукують нову, модульну. Надруковані модулі будуть своєрідними латками в пошкоджених будинках. А щоб зміцнити панельну конструкцію, її посилять, встановивши металевий каркас.

У чому перевага друкованих модулів?

На 3D-принтері надрукують відразу готову квартиру. Тобто можна буде заощадити на будівельних матеріалах, адже зовнішні та внутрішні стіни модуля виготовляються з уже готової суміші. Витрати на логістику також можна буде скоротити до мінімуму. Крім того, вдасться заощадити і на оплаті людської праці. Адже людське втручання там буде мінімальним. Ну і, звичайно, головна перевага – час спорудження такого житла. Він буде мінімальним.

Архітектори вважають, що таким чином можна швидко відновити багато панельних будинків, адже технологія друку на 3D-принтері найбільш прийнятна саме для такого житла.

Що передбачено в таких житлових модулях?

Модуль, який пропонується, складається з двох рівнів: дорослого і дитячого. На “дорослому” рівні буде кухня, ванна кімната, вітальня і робоча зона. В “дитячій” зоні буде два робочих і два спальних місця та невелика ігрова кімната.

У цокольному поверсі для кожної квартири будуть відведені приміщення для зберігання габаритних речей. Наприклад, візочків, самокатів, велосипедів, сноубордів. Крім того, на даху можна розташувати відпочинкові зони. А поряд із будівлями будуть місця для паркування, а також точки підзарядки електросамокатів.

Для України технології 3D-друку поки що екзотика, але в світі вони вже доволі широко застосовуються. Так, у Шанхаї в 2019 році було відкрито відразу два довжелезні мости, виготовлені методом 3D-друку. Один із цих мостів бетонний, а інший пластиковий.

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