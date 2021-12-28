В Україні приватизована земля за певних умов може перейти у комунальну власність громади, на території якої знаходиться ця земля

Так може трапитись, якщо приватизована земля, а також інше майно належали людині, яка померла, не залишивши по собі спадкоємців та не склавши ні на кого заповіту.

Процедуру переходу приватної землі у комунальну власність нагадали у публікації Мін’юсту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Власність померлої людини може також перейти у власність громади, якщо спадкоємці відмовились від спадку. Тоді, після проходження певної процедури, землю та інше майно, які належали покійному власнику, вважають відумерлою спадщиною.

Яким чином приватна власність померлої людини може перейти у власність громади?

Для цього влада місцевої громади має дотриматись певних процедур:

По-перше, громада не може претендувати на власність померлої людини, доки не минуло півроку із дня смерті цієї людини. Цей піврічний відрізок часу дається для того, аби знайшлися можливі спадкоємці та заявили про свої права.

Якщо за півроку ніхто не заявив свого права на спадок, або спадкоємці відмовились від нього, а померлий власник спадщини не залишив ніякого заповіту, тоді на цей спадок може претендувати громада.

Через півроку після смерті власника спадку громада має вжити заходів для збереження його майна, взявши його під свою охорону.

Коли збігає рік після смерті, громада має право звернутись до суду, аби той визнав спадщину відумерлою.

Зазвичай суд приймає таке рішення та надає громаді право успадкувати майно померлої людини.

Отже, якщо можливі спадкоємці не хочуть втратити землю та інше майно, що належали померлому родичу на правах приватної власності, вони мають вчасно заявити своє право на спадок та оформити його з усіма юридичними процедурами.

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