У наступному, 2022, році земля в Україні має дуже відчутно вирости. Ймовірно, вартість одного гектара виросте на суму від 300 до 500 доларів

Таким чином, ціна за гектар вільної землі стартуватиме від 2,5 тисячі доларів. Такий прогноз на ринкову вартість землі дав керівник відділу земельної політики і майнових відносин МХП, співвласник земельної агенції “Володар” Володимир Нагорний. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Загалом, якщо брати об’єктивні розрахунки, то від початку липня (тобто з моменту відкриття легального ринку землі) ціна на землю в Україні суттєво не зросла, каже Нагорний. Вона становить 1,5 -1,7 тисячі доларів за гектар. Однак уже в наступному році вона зростатиме через те, що кількість пропозицій на ринку землі невелика.

Отже вже в наступному році за гектар вільної землі продавці можуть правити від 2,5 до 3,5 тисячі доларів. Водночас ця ціна буде різною: для вільних земель (які ніхто не орендує) вона буде вища, а для земель, що знаходяться у довгостроковій оренді, нижча.

“Сьогодні в Україні 95% господарств мають зареєстроване право оренди землі. Відповідно, продавець землі звертається завжди до орендаря, як переважного покупця. Тобто, якщо фермер орендує цю землю, він може розраховувати на ціну $1,5 тис./га. Коли земельна ділянка вільна і продавець знає її реальну ціну, менше як за $2,5 тис./га не купити”, — уточнює Володимир Нагорний.

За словами Нагорного, зараз спостерігаєтьсчя пожвавлення на ринку землі за рахунок продажів на платформі “Прозорро.Продажі”.

“Там працює нормально сформована система аукціонів. Здебільшого на платформі продається арештована земля, тобто та, що стоїть на обліку у виконавчій службі. Вона стягнута за несплату кредитів, аліментів та інших боргових зобов’язань”, – пояснює Нагорний.

Раніше виконавці не могли продати цю землю через мораторій на продаж, пояснює експерт. Але тепер, коли перепони знято, процес продажу активізувався.

“Зараз від одного держвиконавця виставляється по 20-30 ділянок. Держава може продавати землю з переважним правом і без нього, зареєстровані і незареєстровані ділянки. Протягом листопада дуже багато пропозицій опубліковано від таких продавців”, – додав Володимир Нагорний.

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