В Україні працюють камери автофіксації порушень ПДР, проте водії не можуть перевірити штрафи

У квітні у безпечних районах України, там, де немає бойових дій із російськими окупантами, знову запрацювали камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Проте водії не можуть перевірити та сплатити штрафи з камер

Зокрема, з технічних причин не працює Електронний кабінет водія, у додатку “Дія” чомусь пропав сервіс оплати штрафів, а Telegram-бот, який раніше автоматично повідомляв водіїв про штрафи, не відповідає.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, перестали працювати додатки “Кабінет водія” та “Штрафи ПДР”, а додаток “Штрафи UA” перестав надавати інформацію про штрафи.

Таким чином, українські водії не можуть отримати інформацію про непогашені штрафи. При цьому розсилання постанов про оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами, проводиться із затримкою. Таких постанов водіям за умов воєнного стану доводиться чекати до 2-х місяців.

Скільки часу ще триватиме ця ситуація та як відслідковувати штрафи за порушення правил дорожнього руху – не відомо.

В Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР