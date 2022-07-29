В Україні надали роз’яснення щодо виїзду чоловіків, які мають подвійне громадянство

Державна прикордонна служба України вперше надала роз’яснення стосовно виїзду чоловіків, які мають подвійне громадянство

Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента про втрату такими особами громадянства України. Про це заявили у ДПСУ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua.

«Згідно з законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України. Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України. Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України», – заявили у ДПСУ.

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