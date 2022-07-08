Чи розширять в Україні список категорій чоловіків, які мають право виїзду за кордон

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про розширення списку категорій чоловіків, які мають право виїзду за кордон. Чи буде він ухвалений

Законопроект, яким пропонують збільшити кількість претендентів на виїзд, найімовірніше, не буде ухвалено.

Таку думку висловив нардеп-“слуга”, член парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Наразі будь-які законодавчі зміни щодо розширення категорій осіб, які мають право на виїзд за межі держави в умовах військового стану, навряд чи доцільні”, – вважає нардеп.

Йдеться про законопроект, який кілька днів тому був зареєстрований у Раді іншим депутатом-“слугою”, Георгієм Мазурашу. Цим законопроектом значно розширюється перелік на виїзд чоловіків за кордон.

Зокрема, пропонується вже наявний список розширити ще й такими громадянами:

тими, що мають чинні робочі (або спортивні) контракти за кордоном;

тими, що мають контракти з іноземними замовниками строком на 1 рік та більше щодо надання IT-послуг чи консультаційних послуг за умови сплати єдиного податку в Україні;

тими, які мають робочі візи до інших країн;

тими, що мають нерухомість, бізнес або вид на постійне проживання за кордоном;

тими, чиї сім’ї проживають за кордоном на законних підставах;

які є моряками. При цьому вони повинні мати Свідоцтво спеціаліста, видане відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України;

які є студентами закордонних вузів;

учасниками міжнародних змагань;

учасникам навчально-тренувальних зборів, які проходять за кордоном на запрошення представників інших країн;

волонтерами, які виїжджають за кордон за гуманітарним вантажем для України.

Крім того, цей ряд пропонують також доповнити батьками, які мають двох дітей віком до 14 років, а також одну дитину та вагітну дружину або батьками однієї дитини, вік якої менше 3 років.

Проте депутат Федір Веніславський вважає, що цей законопроект має мало шансів на те, щоби бути прийнятим.

“Я до такої ініціативи ставлюсь зараз негативно. Я думаю, що ймовірність її проходження не дуже висока”, – наголосив Веніславський.

Рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон