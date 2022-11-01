В Україні на автомобільних дорогах встановлюють нові знаки – деталі

На автомобільних дорогах держзначення тривають роботи з встановлення дорожніх знаків. Про що вони попереджатимуть

Нові знаки на дорогах попереджатимуть водіїв про можливу зимову слизькість. Про це повідомляє «Укравтодор». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com

Йдеться про дорожні знаки: 1.13 «Слизька дорога», 7.13 «Вологе покриття», 7.12 «Ожеледиця». Одночасно працює кілька бригад підрядних організацій на міжнародних, регіональних та територіальних автомобільних дорогах.

Укравтодор наголошує, що з наближенням зими варто подбати про завчасну підготовку транспортного засобу до експлуатації в холодну пору року.

Перш за все потрібно оглянути зимовий комплект шин та бути готові їх «одягнути», коли середньодобова температура повітря сягатиме +7 градусів за Цельсієм.

Шиповані шини краще підійдуть для пересування за межами міста, бо гарантують відмінне зчеплення навіть з льодом, а нешиповані – кращі на мокрому асфальтовому покритті.

Необхідно пам’ятати, що зношені шини, в яких глибина протектора менше 4 мм – автоматично прирівнюються до літніх.

У зимовий період водіям рекомендуємо мати в автомобілі спеціальний комплект: засоби для очищення скла, лопату, трос. Варто придбати розморожувач замків і силіконову змазку для ущільнювачів, а також комплект проводів для запуску двигуна. Вирушаючи в далеку дорогу, буде не зайвим покласти до багажного відділення ланцюги проти ковзання, каністру, теплий одяг і взуття.

Подбайте про експлуатацію свого транспортного засобу вже зараз, адже від цього залежатиме ваша безпека на дорозі.

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