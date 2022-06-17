В Україні можуть змінити дату початку нового навчального року у вишах під час війни

Дату початку нового навчального року в університетах та інших закладах освіти можуть змінити в умовах воєнного стану. Йдеться про старт навчання замість традиційного 1 вересня на місяць раніше

Про це передали в прес-службі Профспілки працівників освіти та науки України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Коли саме може початися навчання у вишах

В ході засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України в змішаному форматі були підбиті підсумки 2021/2022 навчального року, обговорили особливості вступної кампанії цього року, а також питання щодо наступного навчального року.

Так, була озвучена ініціатива змістити початок нового навчання студентів у вищих навчальних закладах на 1 серпня.

Навіщо це потрібно

Як зазначили учасники зустрічі, під час війни можлива економія коштів в опалювальний сезон, тому можна перенести початку навчального року на початок серпня.

Також на засіданні відзначили питання безпеки навчання, оскільки рішення про форми проведення занять будуть приймати навчальні заклади, при наявності укриттів.

Розширене засідання провели 15 червня в Київському національному університеті технологій. У ньому взяв участь міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а головував очільник Спілки ректорів України Петро Куліков

В Україні змінюють тривалість навчального року та кількість учнів у класах під час воєнного стану. Так, наприкінці травня у Верховній Раді підтримали відповідний законопроект №7325 у першому читанні.

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