В Україні можуть запровадити спеціальні пенсії – хто отримуватиме понад 5 000 гривень

Багато українців отримують невеликі пенсії, тому в уряді роздумують запровадити спеціальні пенсії за особливі заслуги. Реалізація законопроєкту вимагатиме витрат у сумі 60,192 гривні на одну особу на рік

Про це йдеться у законопроєкті №8032, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради України, передає NNS

Йдеться про українців, які мають статус борців за незалежність.

У законопроєкті пропонують змінити Закон України “Про пенсію за особливі заслуги перед Україною”, поширивши його дію на громадян України, які відповідно до Закону України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” мають статус борців за незалежність України у XX столітті та згідно із Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” зазнали репресій з політичних або релігійних мотивів у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричну установу та реабілітовані у встановленому законом порядку.

Передбачається, що пенсія за особливі заслуги борцям за незалежність України у ХХ столітті виплачуватиметься у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеним особам, які втратили працездатність. Згідно з цими критеріями, розмір виплат становить 5016 грн.

За попередніми даними, кількість людей, які підпадають під певні законопроєктом критерії, обчислюються десятками, максимум – кількома сотнями. Відповідно, реалізація законопроєкту вимагатиме видатків у сумі 60 192 грн на одну особу на рік. У розрахунку на 200 осіб витрати становитимуть 12 млн 38,4 тис. грн на рік.

1 жовтня 2022 року в Україні провели планові перерахунки пенсійних виплат. Як повідомли у Пенсійному фонді України (ПФУ), виплати збільшилися у людей, старших 70 років, пенсіонерів з “військовою” інвалідністю, а також у тих, хто має великий страховий стаж.

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