В Україні можуть заборонити розведення та продаж собак і котів під час війни, а також на якийсь період після її закінчення. Це пов’язано з тим, що з початком бойових дій кількість безпритульних тварин у країні різко зросла

Вирішити цю проблему можна лише забороною на розведення та продаж тварин, переконані зоозахисники. Вони й подали відповідну петицію на сайт президента України. Про це повідомила у Facebook громадська організація “А-Хімса”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні і до війни було чимало безпритульних тварин, яких треба було годувати та влаштовувати до притулків. Однак, якщо до війни ще хоч якось вдавалося контролювати популяцію чотирилапих “бомжів”, то тепер цей процес абсолютно вийшов з-під контролю.

Багато тварин залишили господарі під час втечі з регіонів, охоплених війною. Хтось об’єктивно не міг взяти із собою домашнього улюбленця. Особливо якщо залишали дім, отримавши куточок у салоні сусідського автомобіля. Хтось у метушні не зміг відшукати своїх вихованців, які ховалися від вибухів у підвали будинків, а то й тікали світ за очі. А хтось і просто кинув живу істоту, як набридлу іграшку.

В результаті, в Україні, особливо в місцях, де точилися бої, утворилися популяції бездомних чотирилапих. Вони голодні, налякані і можуть становити небезпеку для людей. До того ж, природа бере своє, і вони стали розмножуватися, поповнюючи загони здичавілих тварин.

При цьому багато громадян, як і раніше, намагаються промишляти розведенням собак і котів, намагаючись продати їх на пташиних ринках. А якщо продати малюків не вдається, то їх відразу викидають, прирікаючи на загибель або голодне існування.

Тому зоозахисники вимагають на законодавчому рівні заборонити розведення і продаж тварин під час війни та ще 5 років після її закінчення. Тільки так, вважають ініціатори петиції, можна буде вирішити проблему безпритульних вихованців і хоча б частково влаштувати їх у сім’ї і притулки.

Це не означає, що тварин зовсім заборонять розводити. Проте цим мають займатися лише люди, які мають ліцензію на розведення і продаж домашніх вихованців, переконані автори петиції.

“Нам вкрай необхідно домогтися того, щоб діяльність із розведення та продажу тварин була підконтрольна. Разом ми зможемо змінити ситуацію з безконтрольним розведенням і продажем свійських тварин”, – наголошують в “А-Хімса”.

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