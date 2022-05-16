В Україні можуть скоротити бюджетні виплати та підвищити податки – коли чекати змін

Щоб утримати країну на плаву, уряд може ввести безпрецедентні заходи: підвищити податки на все та скоротити бюджетні виплати, включаючи, можливо, захищені статті бюджету – зарплати, соцвиплати, пенсії

За прогнозами Всесвітнього банку, у 2022 році ВВП України скоротиться на 45% порівняно із показником 2021 року. При цьому через зупинення та неповне завантаження сотень підприємств, а також через податкові преференції для ФОПів, різко скоротяться бюджетні надходження.

Про це розповів у інтерв’ю виданню The Economist Міністр фінансів України Сергій Марченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Прогнози українського Мінфіну щодо падіння ВВП за 2022 рік майже співпадають із прогнозами Всесвітнього банку, каже Марченко: ВБ дає 45%, наш Мінфін – 44%. При цьому сказати, що це буде точно так, не береться ніхто. У цьому питанні дуже багато “якщо”. Якщо війна скінчиться швидко і завершиться беззастережною перемогою України, то будуть одні умови. Якщо військові дії продовжаться ще надовго, і події на фронті будуть мінливими, то й в економіці буде зовсім інша ситуація.

І це лише одна площина припущень, а таких – безліч: починаючи від погодних умов і закінчуючи блокадою українських портів, в яких стоять навантажені суховантажі із зерном.

У таких умовах вже третій місяць поспіль українському уряду вдається виконувати пакет соціальних гарантій бюджету: виплачувати пенсії, субсидії та інші соцвиплати. Крім того, вдається платити зарплати бюджетникам, нехай навіть багатьом в урізаному вигляді. При цьому щомісячний дефіцит фінансів в Україні становить приблизно 5 млрд доларів.

За словами міністра фінансів, для того, щоби перекрити цю величезну фінансову дірку, доводиться вдаватися до різних методів, у тому числі й непопулярних.

Зокрема, уряд робить такі кроки:

випуск та продаж військових облігацій;

зовнішні запозичення у міжнародних партнерів;

друк додаткової грошової маси.

Третє – найболючіше, адже знецінюється національна валюта, але без цього теж ніяк. Однак усі ці методи на осінь можуть вичерпатися, каже міністр. І якщо на той час війна не завершиться, уряду доведеться йти на крайні заходи: тотальне підвищення податків і тотальне скорочення бюджетних видатків.

“Якщо війна триватиме більше, ніж ще три-чотири місяці, знадобляться болючі заходи, зокрема різке підвищення податків і різке скорочення витрат”, – зізнається Сергій Марченко.

Тож, чим швидше закінчиться війна, тим із меншими економічними втратами вийде з неї Україна. У разі тривалої війни українському народу доведеться винести на своїх плечах усі її тяготи. Краще не думати, що чекає в цьому випадку найбільш незахищених громадян, для яких їхні скромні пенсії, соцвиплати і зарплати – єдине джерело існування, якого вони можуть позбутися.

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