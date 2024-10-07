В Україні чоловіки призовного віку повинні оновити свої військово-облікові дані. Верховна Рада може дозволити тим, хто цього ще не зробив, оновити дані в ТЦК, попередньо сплативши половину штрафу.

Про це йдеться в проєкті закону №12093, який зареєстрували в парламенті, передають “Новини України – НСН”.

У пояснювальній записці до проєкту Закону про внесення змін до Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію йдеться наступне:

“Запропоновані проєктом Закону зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста”.

В Україні можуть дозволити чоловікам оновити дані в ТЦК “зі знижкою” – деталі

Таким чином чоловіки можуть отримати нагоду оновити дані, сплативши не 17 тис. грн штрафу, а лише 50% – тобто 8,5 тис. грн.

“Ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру”, – зауважують у пояснювальній записці.

Ще новини України: Ухилення від мобілізації – покарати можуть не тільки штрафом: деталі