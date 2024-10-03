В Генштабі розповіли, що військовослужбовці можуть виправити дані про військову службу в застосунку “Армія+”. Як це зробити.

У мобільному додатку “Армія+” тепер можна виправити дані про військову службу.

При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передають “Новини України – НСН”.

У відомстві зазначили, що із запуском застосунку певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу в ньому не відображається. Часто це траплялось через те, що оператори ТЦК та СП не встигли оцифрувати дані про актуальний статус обліку громадянина.

Для виправлення даних особі потрібно було надіслати запит через додаток “Резерв”. Оскільки така процедура була незручною, наразі розроблено функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу у кілька кліків через “Армія+”.

В додатку “Армія+” можна виправити дані про військову службу – деталі

Алгоритм оновлення статусу в “Армія+”

Як скористатись функцією виправлення даних в додатку:

необхідно завантажити (або оновити) застосунок та авторизуватись;

якщо в реєстрі не буде інформації, то на екрані з’явиться повідомлення “Ми не знайшли даних про вашу військову службу”. В цьому випадку слід натиснути “Я точно чинний військовий”;

далі потрібно заповнити форму та відправити;

після потрібно отримати номер заявки, по якому можна відстежувати її статус та очікувати сповіщення про результат.

В Генштабі зазначили, що за півтора місяця роботи в “Армія+” авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Застосунок впровадили 1 тисяча військових частин, а також було подано 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.

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