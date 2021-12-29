З полиць в українських магазинах може повністю пропасти продукція найбільшого виробника сиру – Пирятинського сирзаводу. Він входить до групи компаній «Молочний Альянс»

Стало відомо, що керівництво надіслало листа комерційним партнерам, попереджаючи їх про те, що з першого дня нового 2022 року значно скорочується постачання їхньої продукції, а в майбутньому взагалі припиниться. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Виявляється, підприємство змушене зупинити роботу через ціну на газ, що підскочила. У листі, підписаному генеральним директором заводу Володимиром Бартошаком, йдеться:

“Ми розуміємо, що ситуація, що склалася на енергетичному ринку України, викликана комплексом ресурсних, технологічних, політичних та економічних причин, як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Але вартість газу сьогодні більш ніж у 10 разів вища за минулорічні показники”.

Якщо фінансово-економічне становище країни зміниться, сирзавод обіцяє відновити виробництво і постачання продукції.

До компанії Молочний альянс входять 11 підприємств, що випускають продукцію під брендами “Пірятин”, “Славія”, “Яготинське”, “Яготинське для дітей”, “Златокрай” та “Молочний альянс”.

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