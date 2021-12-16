Які продукти подорожчають найбільше до Нового року

Українцям рекомендують закупити до Нового року та Різдва деякі види продуктів харчування якомога раніше. Які саме продукти подорожчають

На внутрішньому українському ринку очікується значне підвищення цін на категорії товарів, які більшість споживачів використовують для святкового столу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Щороку, чим ближче початок зимових свят, тим швидше зростає попит на низку категорій продуктів харчування. Збільшення попиту завжди веде до зростання цін.

“Варто очікувати цього року збільшення середньої ціни за банку консервованого зеленого горошку обсягом 400 мл також на 8% до 34 грн. При цьому ціни на більш дорогі позиції даного продукту залишаються практично незмінними, відчутно росте в ціні більш дешевий горошок”, – розповіла експерт Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Крім того, за словами аналітика, у передсвяткові дні прогнозується подорожчання курятини. Більшість українців використовують куряче м’ясо для приготування страв до новорічного столу, тому зростання вартості цього виду продукції уникнути навряд чи вдасться.

Порівняно з початком грудня ціни на куряче філе наприкінці місяця зростуть у середньому до 116 гривень за кілограм. Щоб купити курячу грудку дешевше, варто купити її вже зараз і заморозити.

Подорожчають також твердий сир (на 4%), курячі яйця (до 50 гривень за десяток), майонез, червона ікра та інші делікатеси. Щоб запастися заздалегідь даними видами продуктів, звертайте увагу на кінцевий термін придатності.