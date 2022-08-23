В Україні хочуть змінити спосіб виплати субсидії на комунальні послуги: що відомо

В Україні хочуть змінити спосіб виплати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, які зміни відбудуться

Субсидії мають намір виплачувати через Пенсійний фонд. Це має полегшити багатьом громадянам їхнє отримання.

Такими планами поділилась в ході всеукраїнського телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Війна заплутала та ускладнила багато відпрацьованих мирних алгоритмів. Ті способи виплати фінансів, які раніше не становили ніяких труднощів, зараз для багатьох громадян ускладнені. Зокрема й отримання субсидій.

“Зараз ми опрацьовуємо механізми їх централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд, задля того, аби кожна людина, яка з тих чи інших причин – наприклад, нероботи управлінь соціального захисту, змогла подати заявку і щоб ми змогли розрахувати їй субсидію, щоб таким чином кожен незахищений зміг пережити цю зиму”, – поділилась чиновниця.

За словами Оксани Жолнович, цьогоріч кількість отримувачів субсидії має бути приблизно такою самою, як у минулому опалювальному сезоні.

Звісно, матеріальний стан людей погіршився, і допомоги держави стали потребувати більше сімей. Але й багато українців опинились за кордоном і наразі не мають наміру повертатися в Україну. За рахунок таких громадян кількість отримувачів субсидій збалансується і буде приблизно такою, як торік.

“Очікуємо приблизно таку саму кількість субсидіантів, яка була і минулого року, а це 2,6 мільйона. Можливо, їх буде трохи більше, але ми розраховуємо на таку кількість. І гроші на збільшення і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватись в повному обсязі”, – запевнила міністр.

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