Для українців готують зміни щодо відправлень поштових посилок. Деякі речі потраплять під заборону
При цьому нові правила стосуватимуться усіх операторів, які здійснюють поштові відправлення в Україні.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 958, інформує НСН.
Що потрапить під заборону
Після запровадження нових правил відправляти поштою не можна буде наступні речі:
- національну валюту (крім нумізматичних монет та колекцій), іноземну валюту
- продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 %, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні, токсичні, радіоактивні, їдкі, отруйні речовини, ртуть, кислоти
- тварин та отруйні рослини
- спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо
В Україні готують зміни щодо відправлень поштових посилок – що потрапить під заборону
Що не можна буде відправляти у закордонних посилках
Оновлені правила також передбачають обмеження для відправлення закордонних посилок. Зокрема вони стосуються документів. Не можна буде відправляти:
- дозволи на право носіння зброї
- трудові книжки
- військові білети
- документи, що посвідчують особу
Що буде, якщо у посилці виявлять заборонені речі
Якщо митні органи виявлять у міжнародній посилці речі, які потрапляють під заборону, то їх вилучать.
Якщо у посилках, відправлених у межах України, виявлять продукти з коротким терміном придатності та небезпечні предмети, то їх утилізують.
Співробітники пошти звернуться до поліції, якщо знайдуть у посилці наступні речі:
- зброю
- наркотики та психотропні речовини
- токсичні та радіоактивні речовини
- біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо)
Якщо у посилці знайдуть гривні, то їх повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. А якщо виявлять долари, євро та іншу іноземну валюту, то надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.
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