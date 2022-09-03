В Україні готують масове звільнення чоловіків із військової служби – деталі законопроекту

У Раді проходить розгляд законопроект, який передбачає масове звільнення чоловіків із військової служби. Якщо його приймуть, то багато чоловіків отримають звільнення не тільки від загальної мобілізації, а й зможуть звільнитися зі служби, якщо вони вже були призвані

Це стосується чоловіків, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Автори цього законопроекту №7678, народний депутат Олексій Гончаренко та його колеги, нагадують, що багатодітні батьки неповнолітніх дітей із самого початку мали право на звільнення від призову на військову службу. Однак на хвилі загальної мобілізації багато хто з них був призваний на службу через неправильне трактування чинного закону.

Згодом вони не змогли звільнитися з військової служби, хоча Постанова Кабінету Міністрів України №413 від 12 червня 2013 року давала їм такі підстави. Однак їм було відмовлено. Приводом стало те, що в Законі України “Про військовий обов’язок та військову службу” немає підстав для звільнення від військової служби під час воєнного стану.

Тепер ініціатори законопроекту 7678 вирішили внести поправки до закону, давши можливість багатодітним батькам звільнятися з військової служби навіть під час її проходження.

“Однієї матері важко виховувати трьох і більше дітей, особливо під час війни, тому доцільно, якщо держава надає чоловікам, які мають трьох і більше дітей, право на відстрочку від мобілізації, надати право вже мобілізованим чоловікам, які мають трьох і більше дітей, на звільнення від військової служби”, – зазначили у Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Таким чином, якщо цей закон ухвалять, то може статися масове звільнення чоловіків, які воюють на фронті, з військової служби, оскільки серед українських бійців є чимало багатодітних батьків.

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