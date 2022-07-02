В Україні хочуть змінити тривалість відпустки під час війни: для якої категорії

Тривалість відпустки під час воєнного стану в Україні складає не більше 24 календарні дні. Відповідно, працівники тих професій, які мали право у мирний час відпочивати більше зазначеного терміну, зараз підпадають під дію Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”

Водночас за останні дні з’явилась інформація, що парламентарі збираються внести певні зміни. Наприклад, для педагогічних працівників. Пропонується надати вчителям повну відпустку, тобто 56 календарних днів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Рішення про тривалість відпусток педагогічних працівників буде прийнято у першій половині липня. Про це у Facebook повідомила секретар комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

“Законопроєкт №7251 пройшов головний комітет соцполітики і рішення буде 2 липня чи 11 липня”, – написала вона.

У разі, якщо Верховна Рада прийме відповідний законопроєкт №7251 від 5.04.2022 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин”, під час воєнного стану вчителям надаватиметься відпустка повної тривалості – до 56 календарних днів.

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