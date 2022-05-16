В Україні хочуть узаконити відстрочку від призову ще одній категорії чоловіків

В Україні хочуть узаконити відстрочку від призову ще одніій категорії чоловіків. Йдеться про викладачів вишів, закладів профтехосвіти та про вчителів середніх шкіл

Відповідний законопроект №7352 “Про внесення змін до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” зареєстровано у Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Представники деяких професій, які працюють на підприємствах ВПК, а також трудяться на підприємствах критичної інфраструктури, мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Право на відстрочку від мобілізації також мають деякі чоловіки за сімейними обставинами.

Автори законопроекту №7352 пропонують доповнити цей список ще однією категорією – науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, причому відстрочку від мобілізації пропонують давати не лише тим, у кого є вчені ступені та звання, але й іншим викладачам, які не мають вчених ступенів.

Проте є одна умова: вони мають працювати у закладах вищої, професійної передвищої, професійно-технічної технічної і загальної середньої освіти не менше ніж на 0,75 ставки.

Як відомо, загальну мобілізацію було оголошено в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням ще 24 лютого 2022 року – у перший день війни. Президент Володимир Зеленський оголосив тоді 90-денну мобілізацію, яка має завершитись 24 травня.

Проте, судячи з подій на фронті, а також із заяв нашої влади, загальну мобілізацію буде продовжено. Глава Міноборони України Олексій Рєзніков вперше озвучив цифру призову, на яку орієнтується влада: 1 мільйон українців.

Мобілізація в Україні – розширено список чоловіків, яким надається відстрочка від призову