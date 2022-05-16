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В Україні хочуть узаконити відстрочку від призову ще одній категорії чоловіків

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В Україні хочуть узаконити відстрочку від призову ще одніій категорії чоловіків. Йдеться про викладачів вишів, закладів профтехосвіти та про вчителів середніх шкіл

Відповідний законопроект №7352 “Про внесення змін до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” зареєстровано у Верховній Раді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Представники деяких професій, які працюють на підприємствах ВПК, а також трудяться на підприємствах критичної інфраструктури, мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Право на відстрочку від мобілізації також мають деякі чоловіки за сімейними обставинами.

В Україні хочуть узаконити відстрочку від призову ще одній категорії чоловіків

Автори законопроекту №7352 пропонують доповнити цей список ще однією категорією – науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, причому відстрочку від мобілізації пропонують давати не лише тим, у кого є вчені ступені та звання, але й іншим викладачам, які не мають вчених ступенів.

Проте є одна умова: вони мають працювати у закладах вищої, професійної передвищої, професійно-технічної технічної і загальної середньої освіти не менше ніж на 0,75 ставки.

Як відомо, загальну мобілізацію було оголошено в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням ще 24 лютого 2022 року – у перший день війни. Президент Володимир Зеленський оголосив тоді 90-денну мобілізацію, яка має завершитись 24 травня.

Проте, судячи з подій на фронті, а також із заяв нашої влади, загальну мобілізацію буде продовжено. Глава Міноборони України Олексій Рєзніков вперше озвучив цифру призову, на яку орієнтується влада: 1 мільйон українців.

Мобілізація в Україні – розширено список чоловіків, яким надається відстрочка від призову

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