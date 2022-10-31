В Україні допомогу з безробіття виплачуватимуть по-новому – є ряд обмежень

Допомогу з безробіття будуть виплачувати по-новому. 29 жовтня набув чинності відповідний закон

29 жовтня 2022 року набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці” №2622.

Зокрема, у новій редакції викладено пункт 3-3 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” №1533 щодо особливостей обслуговування безробітних в умовах воєнного стану. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Що змінилося?

Тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Безробітним, термін виплати допомоги з безробіття яких на дату набрання чинності Законом №2622 перевищує 90 днів, виплата допомоги з безробіття припиняється через 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом №2622.

Уточнено, що виплата допомоги з безробіття припиняється на підставах, визначених статтею 31 Закону №1533, а також з 31 календарного дня з дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України у разі безперервного перебування нею за кордоном понад 30 календарних днів.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. До внесення змін максимальний розмір допомоги з безробіття не міг перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

При цьому вимоги щодо скорочення тривалості виплати з безробіття, визначені частиною четвертою статті 31 Закону №1533, не застосовуються.

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