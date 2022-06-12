В Україні бійців тероборони дозволили відправляти до зони бойових дій

Президент підписав закон про розширення повноважень бійців тероборони. Він дозволяє виконувати завдання у зонах бойових дій

На початку травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який дозволяє бійцям ТрО виконувати завдання у районах бойових дій. Через більш ніж місяць, 10 червня, Володимир Зеленський таки підписав цей закон. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Зауважимо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ ще 6 травня. Тепер, після підпису президента, закон вступить у дію.

Загалом новий закон передбачає розширення завдань і повноважень бійців територіальної оборони. Якщо раніше вони могли виконувати завдання лише у межах відповідної територіальної громади, то тепер зможуть діяти по всій Україні.

Йдеться зокрема й про райони ведення активних бойових дій, а також виконання завдань, що стосуються тимчасово окупованих територій. При цьому рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах бойових (воєнних) дій прийматиме Головнокомандувач Збройних Сил України.

У поясненні до законопроєкту мовилось, що його прийняття забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею у системі Сил безпеки та оборони, а також у цілому підвищить рівень обороноздатності України.

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