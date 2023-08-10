В школах України з’явиться новий предмет – що пропонують вивчати

В школах України може з’явитися новий предмет. Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується навчання дітей та підлітків правилам дорожнього руху

Народні депутати Верховній Раді вже ухвалили у першому читанні відповідний законопроект №8356.

9 серпня, Верховна рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується підвищити безпеку дорожнього руху в Україні шляхом вивчення правил дорожнього руху в закладах освіти.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

Йдеться про внесення відповідних змін до законів “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та “Про загальну середню освіту”.

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Вивчення правил дорожнього руху пропонується запровадити шляхом доповнення освітніх стандартів нормою щодо обов’язковості набуття дітьми знань з безпечного дорожнього руху.

Документом пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків, які своїми настановами та поведінкою мають сприяти набуття дітьми вказаної компетентності.

Як ми повідомляли раніше, Верховна Рада України заборонила продаж цигарок в Duty Free. Ухвалено відповідний закон. Заборона буде діяти на час воєнного стану.

На думку нардепа Ярослава Железняка, реалізація цього рішення принесе бюджету України 5-7 мрд на рік.

В пояснювальній записці до нормативу зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

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