Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Одеський ТКЦ та СП.

ТЦК та СП пояснюють, що чоловіки віком від 18 до 25 років дійсно зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

«Обмежено придатний», тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

В яких випадках можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 років

Згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу «обмежено придатний». Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:

Придатний до служби;

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

Тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

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