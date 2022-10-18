В “Дії” оновлено послугу для ВПО – оформити грошову допомогу можна швидше

В «Дії» тепер можна швидко оформити грошову допомогу. Послуга стане корисною для внутрішньо переміщених осіб

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив українцям гарну новину. Тепер ви можете оформляти грошову допомогу для ВПО вдвічі швидше.

«Оновили послугу для ВПО в Дії. Тепер ви зможете швидше отримати допомогу. Послуга знову доступна в застосунку. Вона працює стабільніше, а заявки оброблятимуться більш оперативно. Зараз працюємо над подальшим розвитком послуги для ВПО» — додає Федоров.

Незабаром у “Дії” можна буде оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон