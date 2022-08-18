В Дії для українців з’являться нові документи

Українцям пропонують протестувати нові документи в Дії. Цього разу це документи англійською мовою та шеринг авто
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.
Для тестування документів англійською (закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта) потрібно мати підвантаженим в Дію один з відповідних документів.
Щоб стати тестувальником послуги шерингу автомобіля, тобто призначення іншої людини користувачем вашого транспортного засобу та завантаження їй в Дію вашого техпаспорта, потрібно подати спільну заяву на бета-тестування.
Необхідною умовою також є наявність таких документів у Дії:
- D-картки або закордонного паспорта;
- власника – техпаспорта, яким він поділиться;
- користувача автомобілем – водійського посвідчення відповідної категорії.
Зареєструватись для участі в тестуваннях можна за посиланням.
Наразі в тестувальники зареєструвалися 7162 людини.
У додатку “Дія” документи для водіїв переведуть англійською мовою