У додатку “Дія” документи для водіїв переведуть англійською мовою

У мобільному додатку “Дія” документи для водіїв переведуть англійською мовою. Про це розповіли у Мінстерстві цифрової трансформації

У додатку дія цифрове посвідчення водія та техпаспорт на автомобіль незабаром переведуть англійською мовою. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, посвідчення водія та техпаспорт у додатку “Дія” матимуть міжнародне кодування, яке використовується в країнах Євросоюзу та в США.

Слід зазначити, що це буде важливе нововведення для українських водіїв. Чому? Бо деякі українські водії стикалися з проблемою при в’їзді в Україну. Прикордонники деяких країн не хотіли їх пропускати, посилаючись на те, що не розуміють англійську мову в техпаспорті. Наприклад, такий випадок був у Угорщині.

Мінцифри рекомендують у разі виникнення такої проблеми звертатися до консульства тієї країни, яка відмовила у прийнятті електронного техпаспорту. Зазвичай українцям допомагають.

Тим часом, у додатку “Дія” незабаром має з’явитися дуже корисна функція для автомобілістів – онлайн-розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Її планували запровадити ще у 2021 році, але потім відклали. Наразі Мінцифри активно працює над цією функцією.

У додатку Дія з’явиться нова функція – для кого вона буде корисна