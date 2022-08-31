Уряд зняв вікові обмеження для бажаючих надати притулок ВПО і отримати компенсацію

Для охочих надати притулок ВПО Уряд зняв вікові обмеження і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті slovoidilo.ua

30 серпня Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації видатків на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тепер це може зробити будь-який громадянин України.

Крім того, уряд розширив список осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запровадив інформаційно-аналітичну систему, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

“Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, яке за домовленістю з нашим урядом планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить заощадити суттєві суми у держбюджеті (з березня по липень ОККУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться переговори щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період вдвічі – близько 900 грн/місяць на одну особу”, – зазначила віце-прем’єр Ірина Верещук.

Програма «Прихисток» запрацювала наприкінці березня. За її умовами, власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту людину, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Як оформити компенсацію за комуналку українцям, які дали притулок біженцям