Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям: що змінилося з листопада

Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій, а також переселенцями із населених пунктів, розташованих поблизу проведення бойових дій. Стало відомо, що змінилося для українців, які постраждали через війну

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними “Юридичного радника для ВПО”, з 1 листопада виплату коштів здійснюватиме Укрпошта протягом 5 робочих днів:

з дня, наступного за днем прибуття евакуйованої особи до пункту евакуації на залізничному вокзалі, на підставі переліку, який надає Укрзалізниця;

з дня надходження коштів на рахунок Укрпошти — на підставі списків, які подано виконавчим органом міської, селищної чи сільської ради/військовою адміністрацією населеного пункту після поновлення роботи внаслідок здійснення заходів щодо деокупації. Про надання виплати попереджатимуть за два дні із зазначенням адреси її надання та заходів безпеки.

В Україні змінився порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям

Фінансова допомога при евакуації та допомога мешканцям деокупованих територій будуть лише ті українці, які не реєструвалися як внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Співробітнику Укрпошти потрібно надати:

свідоцтво про народження дитини, зокрема у додатку “Дія”;

еДокумент у додатку “Дія” або документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує інвалідність.

Якщо зазначені документи відсутні, у виплатній відомості зазначатимуть інформацію з документів двох осіб, які підтверджують особу особи, яка претендує на виплату.

Розмір допомоги залишився незмінним:

3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 грн – для інших осіб.

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