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Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям: що змінилося з листопада

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Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям: що змінилося з листопада

Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій, а також переселенцями із населених пунктів, розташованих поблизу проведення бойових дій. Стало відомо, що змінилося для українців, які постраждали через війну

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA. 

За даними “Юридичного радника для ВПО”, з 1 листопада виплату коштів здійснюватиме Укрпошта протягом 5 робочих днів:

  • з дня, наступного за днем прибуття евакуйованої особи до пункту евакуації на залізничному вокзалі, на підставі переліку, який надає Укрзалізниця;
  • з дня надходження коштів на рахунок Укрпошти — на підставі списків, які подано виконавчим органом міської, селищної чи сільської ради/військовою адміністрацією населеного пункту після поновлення роботи внаслідок здійснення заходів щодо деокупації. Про надання виплати попереджатимуть за два дні із зазначенням адреси її надання та заходів безпеки.

В Україні змінився порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям

Уряд оновив порядок виплати одноразової грошової допомоги переселенцям: що змінилося з листопада

Фінансова допомога при евакуації та допомога мешканцям деокупованих територій будуть лише ті українці, які не реєструвалися як внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Співробітнику Укрпошти потрібно надати:

  • свідоцтво про народження дитини, зокрема у додатку “Дія”;
  • еДокумент у додатку “Дія” або документ, що засвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує інвалідність.

Якщо зазначені документи відсутні, у виплатній відомості зазначатимуть інформацію з документів двох осіб, які підтверджують особу особи, яка претендує на виплату.

Розмір допомоги залишився незмінним:

  • 3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю;
  • 2000 грн – для інших осіб.

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