В Україні переселенці можуть повторно подати на виплати: куди звертатися

В Україні продовжили термін повторного звернення переселенців для оформлення допомоги у розмірі 2000 гривень. Українці можуть повторно подати на виплати до 1 грудня 2022 року

Куди звертатися і як подати заяву NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як зазначають у Мінреінтеграції, всі внутрішньо переміщені особи, які не змогли оформити державну допомогу до 30 квітня через додаток “Дія”, можуть подати повторно заявку до 1 грудня 2022 року.

Як подати заяву

Щоб оформити отримання допомоги, переселенцям потрібно особисто прийти до найближчого органу соціального захисту населення та написати заяву. Також таку заяву можна надіслати поштою.

Органи соціального захисту населення зобов’язані прийняти в людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо заявник не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем переселенцям слід звертатися на гарячу лінію з кризових питань за номером 15-48. Також можна звертатись на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: +38 (066) 813 62 39.

“Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3, 12 та 23 числа, але виплати відбувається один раз на місяць. Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які потрібно усувати якнайшвидше”, – підкреслили в Міністерстві.

Щоб отримати роз’яснення та розв’язати проблему, громадянам потрібно звертатися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного перебування. Вас там зобов’язані прийняти – незалежно від того, де ви були зареєстровані.