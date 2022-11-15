Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий рейс з Харкова до Польщі – подробиці

Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Польщі. Вже відкрито продаж квитків. Компанія оприлюднила розклад руху нового потягу

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків — Хелм (Польща). Про це розповідає NNS

Поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56.

У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави.

Продаж квитків відкрито в застосунку, чат-боті Укрзалізниці та на сайті booking.uz.gov.ua.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на два анонсовані раніше рейси – графік руху