Укрзалізниця повідомила про затримку руху поїздів через ракетний удар

Укрзалізниця повідомила про затримку руху поїздів на окремим ділянках залізничних колій. Зупинка потягів сталася через ранковий ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Деякі з них були виведені з ладу, і через це зупинились електропоїзди

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці у Telegram-каналі компанії, передає NNS

“У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляють про затримку руху поїзда №81/82 Київ — Ужгород. Наразі він затримується більш ніж на 30 хвилин.

Крім того, відстають від графіку руху такі швидкісні поїзди:

№712 Київ — Краматорськ;

№732 Київ — Дніпро.

Водночас, Укрзалізниця повідомляє, що 80% рейсових поїздів не зупинились і рухаються за своїм розкладом.

Тим часом, у поїздах, які зупинилися через знеструмлення ліній, вже найближчим часом замінять електричні локомотиви на потяги з іншим видом тяги.

“Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух”, – пишуть у повідомленні.

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