Укрзалізниця звернулася до українців із важливою заявою. В компанії розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу

Квиток радять зберегти.

Про це повідомляє NNS з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.

Так, в УЗ зазначили, що пасажири, які очікували на закінчення повітряної тривоги в укриттях і не встигли сісти на свій рейс, зможуть скористатися тим же квитком для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.

“Збережіть квиток та покажіть його провіднику, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком”, – зазначили у компанії.

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