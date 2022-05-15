Укрзалізниця припиняє курсування евакуаційних потягів і залишає тільки один рейс

Укрзалізниця скасовує курсування евакуаційних потягів. Залишиться лише один рейс із Покровська Донецької області

Про це під час брифінгу заявив глава УЗ Олександр Камишин. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. В нас на вчора – тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користується нормальним регулярним сервісом”, – зазначив він.

За його словами, за 12 травня компанія перевезла 30 тис. пасажирів, але тільки 177 із них – евакуаційними рейсами.

Водночас він зазначив, що потяги з Покровська курсуватимуть доти, доки це буде потрібно.

“Все менше й менше людей користується ним, але це люди, в яких обмежена мобільність, і залізниця – єдиний спосіб виїхати”, – додав Камишин.

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