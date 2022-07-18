Військовий стан не звільняє українців від плати за комунальні послуги. Однак один комунальний платіж можна викреслити із рахунків. Стало відомо, що деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу

Стало відомо, що деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу. Про це проінформувала Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Наголошено, що під час війни необов’язкова плата за доставку газу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Це стосується випадків, коли під час бойових дій пошкодили інфраструктуру та облгази не можуть виконувати зобов’язання щодо забезпечення доступу до газорозподільної системи у цілодобовому режимі.

Оплата за доставку газу також не стягується зі споживачів, у яких пошкоджено внутрішньобудинкову систему газопостачання або об’єкт газоспоживання. Облгази здійснюють перерахунок на підставі інформації від технічних та аварійних служб, які складали акти про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні вперше одночасно створили 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ. Це зробив Нафтогаз – новий постачальник палива. Платежки сформували ще у червні. У компанії розповіли, як оплачувати послуги. Це можна зробити у відділеннях Укрпошти та Нової пошти, у відділенні будь-якого банку та через платіжні термінали самообслуговування.

Кого з українців можуть звільнити від плати за комунальні послуги і проживання