Кого з українців можуть звільнити від плати за комунальні послуги і проживання

Плата за комунальні послуги і проживання незабаром можуть бути скасовані для частини українців. Про кого йде мова

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Відповідний законопроект №7507 вже зареєстровано у Верховній Раді. Відповідно до цього законопроекту, переселенців мають намір звільнити від плати за комуналку та проживання до закінчення дії воєнного стану. Від таких витрат звільнять лише тих людей, які проживають скупчено: у тимчасових модульних містечках, в гуртожитках, готелях і будинках відпочинку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що переважна більшість цих громадян належить до незахищених верств: одиноких батьків із дітьми, інвалідів, людей похилого віку і багатодітних сімей. Ті біженці, які мають вищі доходи, мають змогу винайняти собі окреме житло. А в місцях компактного проживання знаходять собі притулок ті, в яких немає коштів для оренди квартири.

Відповідно до чинного закону, вони мають право на безоплатне тимчасове проживання у місцях їхнього компактного перебування упродовж 6 місяців від дати взяття їх на облік як ВПО. При цьому обов’язковою умовою є внесення плати за комуналку.

Але війна триває вже п’ятий місяць, і незабаром власники приміщень, в яких вони проживають, почнуть вимагати з них плату за житло. Деякі з них не стали навіть чекати обумовленого законом шестимісячного терміну, і почали з вимагати з переселенців гроші за проживання вже зараз.

“Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО та/або переселенці) зіткнулися з проблемною ситуацією, коли власники (балансоутримувачі) майна, у якому вони тимчасово проживають, на підставі Закону обмежують термін їхнього безоплатного тимчасового проживання та вимагають плату за спожиті житлово-комунальні послуги”, – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, ці люди не звільнені від сплати за комунальні послуги на місцях свого постійного проживання. Отже тепер, якщо їм доведеться платити ще й за тимчасове проживання, більшість цих людей не здужає такого фінансового тягаря.

У пояснювальній записці також припускають, що війна в Україні затягнеться надовго. А отже, держава буде змушена й надалі вирішувати проблеми переселенців.

“Вирішення зазначених проблемних питань можливе шляхом звільнення на період дії воєнного стану ВПО від оплати житлово-комунальних послуг у місцях їхнього компактного поселення, скасування обмежень щодо терміну безоплатного тимчасового проживання та внесення відповідних змін до профільного Закону”, – пишуть ініціатори законопроекту.

В Україні деяким громадянам скасують плату за комунальні послуги